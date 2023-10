Calciomercato Milan – Terzino destro: due ipotesi dalla Bundesliga

Il Milan avrebbe messo nel mirino due terzini destri della Bundesliga in vista della sessione invernale di calciomercato

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa ormai da più di un mese, ma le società sono sempre al lavoro per non farsi trovare impreparate in vista dell'apertura delle prossime finestre di trattative. A tal proposito anche il Milan si starebbe muovendo sottotraccia e uno dei ruoli che sembrano dover essere rinforzati è quello del terzino destro.