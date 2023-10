Calciomercato Milan – Due nomi nella lista di Moncada: si guarda al futuro

Il calciomercato non si ferma mai: il Milan e in particolare Geoffrey Moncada sono alla continua ricerca di giovani talenti che potrebbero rappresentare un ottimo investimento per il futuro del club rossonero. Spesso, in queste ultime stagioni, il Diavolo ha speso tanti soldi per govani promesse e, nelle prossime sessioni di calciomercato, questa strategia potrebbe non cambiare. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport.