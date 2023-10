Cassano critica Leao? Ecco la risposta di Rafa sui social

"...Leao ha fatto due tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta, zero assist, sbagli la giocata decisiva. Leao fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta. Poi devi fare la differenza. Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi. Sbaglia sempre la giocata: l'unica giusta è l'idea dell'uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol...".