Yunus Musah, centrocampista del Milan e degli USA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi in modo particolare sulla forza della squadra e sugli obiettivi per questa stagione. Non solo, perché riflette sul gol ancora non trovato e parla di un tifoso speciale per lui, il fratello. Ecco, dunque, le sue parole in merito.