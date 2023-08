Durante la consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo centrocampista del Milan , Yunus Musah , ha avuto modo di spiegare che tipo di giocatore sia: "Mi piace fare un po’ di tutto. Mi piace venire basso, portare la palla avanti dribblando, essere aggressivo in difesa… Mi piace essere un centrocampista che fa un po’ di tutto. Penso di avere potenza nel portare la palla avanti".

Infine, Musah ha concluso: "Emozioni tante. Voglio aumentare il mio livello. Il Milan sta crescendo e voglio solo che questo continui. Per me questa è una grandissima opportunità". LEGGI ANCHE: Le parole in conferenza stampa di Yunus Musah