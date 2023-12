Mudingayi: “Pioli al Milan ha sempre fatto bene, uscirà dalle difficoltà”

Ritiratosi nel luglio del 2017, Gaby Mudingayi in Serie A ha vestito le maglie di Bologna, Inter, Cesena e Lazio. Con i biancocelesti ha anche disputato 6 gare in Champions League. Nella sua carriera conta oltre 350 presenze tra i professionisti. LEGGI ANCHE: Milan, Moncada: "Il gruppo ha lo spirito giusto, molto contento dei tifosi">>>

