Le parole di Vincenzo Montella sul Milan di Amorim, il peso di Gonçalo Ramos e i retroscena inediti sugli scherzi di Cassano e lo stop a Balotelli
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Vincenzo Montella ha avuto una grande carriera come attaccante della Roma e poi ha avuto opportunità importanti da allenatore, proprio dei giallorossi e in seguito anche con il Milan, con il quale vince una Supercoppa Italiana contro la Juventus. L'ex Aeroplanino ha parlato a "La Gazzetta dello Sport" (leggi qui la prima parte). Ecco il pensiero sul Diavolo di oggi con Amorim in panchina e Cardinale al centro del progetto:
"Il gioco di Amorim mi ha convinto, va lasciato libero di imporre le sue idee. Mi piace anche Gonçalo Ramos ma bisogna dargli tempo. Non è che se ti hanno pagato 70 milioni allora automaticamente fai venti gol nella prima metà di stagione. Ci vogliono tempo e fiducia: può fare bene sia da unica punta che con un altro attaccante".
Il peso di Gonçalo Ramos nello scacchiere rossoneroIl portoghese ha ritrovato il gol nell'ultimo turno di campionato contro il Frosinone dimostrando tutto il suo peso: recupero palla sul limite dell'area di rigore del Milan, corsa sfrenata fino ad arrivare in area avversaria e trovare la rete. Il lavoro di Ramos per questa squadra resta sottovalutato.
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Gli aneddoti di Montella su Antonio Cassano e Mario BalotelliMontella ha poi chiuso con un paio di aneddoti. Il primo su Antonio Cassano:
"Con lui in spogliatoio era uno scherzo continuo. Una volta chiuse un medico fuori dal terrazzo in mutande, dopo aver finto di avere la febbre. Ne combinava di ogni. Io l’ho avuto prima da compagno di squadra, poi di stanza e l’ho pure allenato".
E poi su Mario Balotelli, anche lui ex attaccante del Milan:
"Mario è un buono, al di là di quello che si possa pensare. Ma anche lui ha un bel carattere. Io l’ho avuto all’Adana e abbiamo avuto qualche screzio. Il secondo anno mi chiamò per chiedermi se tornare o meno e io gli dissi di stare a casa".
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