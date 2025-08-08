Milan, Modric: “Non vedo l’ora di giocare il derby. Sono le sfide …”

Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco le sue parole su Leao, il derby i rossoneri e non solo
Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio sulle sfide contro l'Inter.
Milan, Modric: già carico per il derby! E su Sucic ...
Su Sučić e il derby: "Non vedo l’ora di giocare il derby, queste sono le sfide più belle da vivere in campo. Guardavo spesso le partite tra Milan e Inter, mi piace tanto giocare questo tipo di match, e non vedo l’ora di farlo con la maglia rossonera. Sfiderò il mio connazionale".