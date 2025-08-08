Milan, Modric: “Non vedo l’ora di giocare il derby. Sono le sfide …”

Pianeta Milan
Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco le sue parole su Leao, il derby i rossoneri e non solo
Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio sulle sfide contro l'Inter.

Su Sučić e il derby: "Non vedo l’ora di giocare il derby, queste sono le sfide più belle da vivere in campo. Guardavo spesso le partite tra Milan e Inter, mi piace tanto giocare questo tipo di match, e non vedo l’ora di farlo con la maglia rossonera. Sfiderò il mio connazionale".

"Sučić? Sì, ci vedremo in campo. Ha un grande futuro davanti a sé. Ha già dimostrato di essere un ottimo giocatore, molto talentuoso, ha fatto molto bene sia con la nazionale che con la Dinamo Zagabria. Ora gli auguro il meglio. Ma non contro di noi!".

