Mazzara: “Zirkzee ideale per il Milan, Conte? Vuole squadre pronte”

Sul nuovo allenatore: "Lopetegui è in lista, Thiago Motta piace. Conte è sicuramente il preferito dei tifosi, ma bisogna capire lui in che modo è pronto a tornare in Serie A. Non è inoltre un allenatore da programmazione, vuole squadre pronte a vincere nel breve termine. Al momento il Milan non sta pensando al nuovo tecnico, lo farà una volta terminata l'avventura in Europa League".