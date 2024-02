Milan, l’avversaria in Europa League. Baresi punge Pioli? E gli infortuni…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 23 febbraio 2024. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità importanti sull'universo rossonero. I sorteggi di Europa League con la prossima avversaria del Milan. Baresi punge Pioli? Le ultime sugli infortuni. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.