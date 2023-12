Mauro: “Ibrahimovic verrà ascoltato, Scaroni non ha credibilità calcistica”

Dopo il ritiro dal calcio giocato della scorsa estate, Zlatan Ibrahimovic è tornato ufficialmente al Milan. In carriera con il Diavolo ha disputato 163 gare, trovando la via del gol in 93 occasioni e fornendo 35 assist ai compagni. In Champions League conta 20 apparizioni arricchite a 9 gol e 4 assist. Con i rossoneri inoltre ha conquistato due scudetti, rispettivamente nelle stagioni 2010/11, stagione in cui è stato anche capocannoniere della Serie A, e 2021/22, stagione del memorabile 19° scudetto, oltre ad una Supercoppa italiana. Quello odierno è il secondo ritorno dopo quello avvenuto a gennaio 2020, questa volta in vesti dirigenziali. LEGGI ANCHE: Milan, l'Europa League conta! Tra i ricavi e la gloria, bisogna provarci