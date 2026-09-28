Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Il Milan affronta la sosta delle nazionali mantenendo l'imbattibilità in campionato. Un bilancio positivo per questo avvio di stagione, tenendo anche conto che alcune prestazioni non hanno proprio brillato per quanto riguarda il piano del gioco. Una delle note più positive è arrivata proprio nell'ultima partita prima della pausa, ovvero quella contro il Lecce a San Siro, finita sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Pulisic (a segno dopo quasi un anno), Rabiot e Moreira.

Milan, le parole di Matri

"Il Milan in lotta per lo Scudetto? Penso di no anche se il Milan può farci vedere cose belle secondo me. Penso di no perché mette l’Inter veramente davanti agli altri. Il Milan ha inserito giocatori forti: Gila, Moreira… Stanno ritrovando un Pulisic determinante però Amorim ci sta impiegando un po’, giustamente, a trasmettere le sue idee. Ad oggi non lo vedo per lo scudetto ma vedo un Milan sempre più in crescita"

Della situazione in casa rossonera si è parlato negli studi didove l'ex attaccante delha voluto parlare dei rossoneri e del loro bilancio dopo le prime cinque giornate di serie A.

Se da un lato il percorso di assimilazione dei nuovi concetti tattici richiede del tempo, dall'altro la qualità della rosa e l'impatto dei nuovi elementi lasciano intravedere un potenziale ancora inespresso. La sosta per le nazionali arriva nel momento ideale: ci sono ben due settimane per consentire al tecnico di affinare i meccanismi e di compattare ulteriormente il gruppo.