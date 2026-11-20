Daniele Massaro ripercorre la sua carriera al Milan: dalla chiamata di Galliani che anticipò la Juve all'ultimatum di Sacchi, fino al 4-0 contro il Barcellona
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L'ex calciatore del Milan Daniele Massaro ha parlato a "La Gazzetta dello Sport". Ecco il suo racconto su come è diventato un giocatore di calcio:
"All’oratorio Regina Pacis di Monza. Mia mamma mi accompagnava la mattina e veniva a riprendermi la sera. Un giorno Galliani, il mio padre sportivo, mi notò e mi portò al Monza, dove feci tutta la trafila. Poi mi cedette alla Fiorentina nel 1981, una trattativa particolare. Arrivai a Firenze come ruota di scorta, in realtà. La Fiorentina voleva Paolo Monelli e, per acquistarlo dal Monza, l’accordo prevedeva che mi trasferissi anch’io. Per mia fortuna, Monelli si infortunò a inizio campionato e io giocai sempre".
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Dalla chiamata della Juventus all'aneddoto con Agnelli e BerlusconiPrima dell'arrivo al Milan Massaro fu a un passo dalla Juventus:
"Nel dicembre ‘85 andai a Torino per ritirare un premio del Guerin Sportivo. Mi si avvicinò Trapattoni e mi disse: “Platini ha parlato con l’Avvocato: gli farebbe piacere giocare con te”. Poi il 18 febbraio, alle sette del mattino, squillò il telefono: era Adriano Galliani. Mi chiamò per portarmi al Milan e io risposi subito di sì. Era il mio sogno".
Massaro racconta un aneddoto di quel periodo:
"Quando giocammo Juventus-Milan, al termine della partita Berlusconi accompagnò l’Avvocato nei nostri spogliatoi e gli presentò tutti i giocatori. Quando arrivò davanti a me, Agnelli mi disse: “Non la conosco, ma la rimpiango”".
La svolta con Arrigo Sacchi, la notte di Atene e l'addio al MilanCome Sacchi ha cambiato la sua carriera:
"Arrigo scoprì in me qualità che non immaginavo di avere e mi trasformò in un centravanti. La prima volta al Milan mi disse: “O cambi ruolo o te ne puoi andare”. All’epoca facevo l’esterno. Io risposi: “Mister, mi insegni a giocare a calcio”. Mi ha migliorato molto. Anche Van Basten mi ha trasmesso qualche trucco del mestiere".
Atene 1994, Milan-Barcellona 4-0, forse la partita migliore della carriera per Massaro:
"Pochi possono vantare una doppietta in una finale di Champions League. Fu un anno straordinario, coronato dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e dello scudetto. Di fronte avevamo il Barcellona di Cruijff, il mio idolo. Molti la ricordano come la “Partita del Secolo”".
L'addio al Milan:
"Nel 1995 capii che al Milan non facevo più la differenza e non volevo percepire uno stipendio che non meritavo. Iniziai un lavoro d’ufficio a Milanello, ma dopo un mese arrivò la proposta dello Shimizu S-Pulse. Galliani mi accompagnò da Berlusconi, che mi disse: “Daniele, hai dei doveri verso te stesso e la tua famiglia. Vai, quando finisci il contratto torna qui”. E così feci. In Giappone segnai 11 gol in 25 partite".
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