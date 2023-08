Milan, Marinozzi: “Okafor è forte, non è un acquisto di secondo piano”

Le parole di Andrea Marinozzi su Noah Okafor

"A me Okafor è sempre piaciuto, non è un acquisto di secondo piano. Rientra tra gli acquisti del Milan di quest’anno: giovani e forti. Può fare il centravanti, chiaramente con caratteristiche diverse da Giroud. Lui a Salisburgo giocava in un attacco a due. Forse Pioli ha bisogno di una punta più fisica per far salire la squadra e tenere il pallone non avendo un regista puro". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Bologna >>>