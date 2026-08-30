Il calciomercato del Milan si accende lontano dai soliti tormentoni estivi. Nel mirino rossonero, ormai però operazione chiusa, c'è Omari Hutchinson, trequartista del Nottingham Forrest. Il giovane classe 2003 è un profilo che incarna una perfezione la nuova filosofia dirigenziale: un talento puro con ampi margini di crescita e massima funzionalità tattica.

Milan, Marinella su Hutchinson

"Mi piace tantissimo. Mi sembra un’idea straordinaria del Milan perché non è uno di quei nomi sexy del calciomercato, di quelli inseguiti che finiscono costantemente sulle prime pagine, ma è un giocatore davvero forte. Io l’ho visto soprattutto con la maglia dell'Ipswich ed è un profilo cresciuto in settori giovanili importanti: Arsenal prima, Chelsea poi. Può giocare largo a destra per accentrarsi, può agire dietro la punta o fare tecnicamente anche la seconda punta di movimento. Non è un giocatore strutturato perché è piccolino, ma ha tantissimo talento, grande velocità e tanto movimento. A me piace tantissimo, è davvero una bellissima idea del Milan: parliamo di Omari Hutchinson, un gran colpo se la trattativa andrà a buon fine".

A benedire l'operazione è stato il giornalista sportivoche, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha promosso a pieni voti la pista di mercato che porta al talento classe 2003:

Cresciuto nei vivai di Arsenal e Chelsea, Hutchinson combina delle grandissime qualità tecniche a un imprevedibilità nell'uno contro uno. La sua collocazione naturale è sulla trequarti centro-destra, posizione da cui può rientrare per calciare e rifinire col mancino.

La capacità di agire da sotto punta o come seconda punta offre ad Amorim una soluzione in più per l'attacco. Nonostante una struttura fisica abbastanza contenuta, il calciatore compensa con una grandissima accelerazione, baricentro basso ed elevata frequenza di passo.