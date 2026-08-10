Massimo Marianella ha voluto analizzare il 3-0 inflitto al Milan dal Chelsea di Xabi Alonso...
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il netto 3-0 incassato dal Milan contro il Chelsea nel pomeriggio di oggi rischia di far rumore. A ridimensionare l'allarmismo creato nelle ultime ore ci ha pensato Massimo Marianella, voce della telecronaca del match su SkySport, intervenuto anche nel post partita per analizzare quanto visto sul campo di Giacarta, in Indonesia.
Milan, Marianella: "Il risultato è punitivo"Secondo quanto riferito al giornalista, il risultato finale non racconta appieno la sfida, condizionata fortemente da diversi momenti della preparazione e dai differenti obiettivi con cui le due formazioni si sono presentate alla gara:
"Il risultato è punitivo. Vedi 3-0 e dici: “Ahia”. Bisogna fare la tara di una valutazione. Le squadre sono scese in campo con intenti diversi. Il Chelsea veniva da due sconfitte di fila e voleva fare risultato. Col Milan volevano vincere."
A testimonianza della diversa impostazione della gara, Marianella sottolinea una scelta tattica ben precisa degli inglesi di Xabi Alonso:
"Tant’è che all’intervallo il Chelsea ha mandato in campo gli stessi 11. Il Milan voleva fare degli esperimenti, delle valutazioni, dare tempo a tutti di giocare una partita di questa importanza per fare valutazioni".
Valutazioni per il futuroMentre i Blues cercavano delle certezze dopo un avvio molto complicato, il Milan ha sfruttato Giacarta per testare degli elementi presenti in rosa in vista delle prossime settimane di mercato. Il KO, anche se pesante, ha permesso al tecnico Amorim di vedere chi, secondo lui, sia da tenere o mettere sul mercato. La stagione sta per iniziare e le pedine vanno piazzate prima della fine del mercato.
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