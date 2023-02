Milan, Marchetti convinto: “Vincendo ha ripreso spirito e solidità”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha commentato così la vincente settimana europea delle squadre italiane in Champions League: "Si chiude l’andata della Champions League e l’Italia si presenta con 3 vittorie su 3 partite. 4 gol fatti e zero subiti. E’ vero due partite in casa, in cui l’uno a zero non può chiaramente far stare tranquillo nessuno. Almeno non tranquilli quanto il Napoli. Ma se avevamo bisogno di un iniezione di fiducia, beh è arrivata. Inter e Milan prendono invece dalla Champions linfa".