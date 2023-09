Milan, Marchegiani: “Preferisco Maignan a Sommer. Su Sportiello…”

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mike Maignan e Marco Sportiello, estremi difensori del Milan

Luca Marchegiani , ex portiere della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi sul paragone tra Mike Maignan e Yann Sommer . Un pensiero anche sull'altro estremo difensore del Milan , Marco Sportiello . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani sui portieri del Milan

Sul confronto tra Sommer e Maignan: "Quanto contano le parate di Sommer e Maignan ai fini della lotta scudetto? Parecchio. In genere nelle squadre di alta classifica, subendo pochi tiri, ogni errore si paga caro. Chi prenderei al fantacalcio? Yann Sommer è forte e affidabile ma Mike Maignan per l’interpretazione del ruolo a mio avviso ha qualcosa in più".