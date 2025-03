Milan, Marazzina: “Leao? Il calcio non è il basket. Con un’altra dirigenza …”

Massimo Marazzina, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lecce-Milan, soffermandosi in particolare su Rafael Leao

Massimo Marazzina , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare su Lecce - Milan e su Rafael Leao . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Marazzina: "Leao? Non sono d'accordo con Conceicao". E rimpiange la vecchia dirigenza

Su Rafael Leao: "Leao? Non sono assolutamente d'accordo con Conceicao, perché il calcio non è il basket dove c'è il sesto uomo che ha un senso. O sei bravo, sei un campione e mi fai vincere tutte le partite, giochi. Ma il fatto che io ti faccio entrare perché non sei concentrato... Ha fatto partite in cui è entrato e ha fatto più danni che cose positive. Bisogna mettersi d'accordo su quello che uno pensa del Milan".