Milan-Manchester United, Kjaer: “Domani è una finale” | News

Le ultime notizie sul Milan. Durante la conferenza stampa pre Milan-Manchester United, Kjaer ha parlato della gara di domani

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Manchester United, Simon Kjaer ha parlato della gara di domani contro i 'Red Devils'. "Si può fare sempre meglio, ma la partita che abbiamo fatto all'andata ci ha dato ottime risposte. Si può però fare sempre qualcosa in più. Abbiamo fatto così tanto e siamo cresciuti così tanto che non bisogna più parlare del nostro gruppo come giovane. La strada per arrivare qui è stata lunga, ci sono stati step positivi e alcuni più difficili. Abbiamo avuto sempre la stessa giusta mentalità. superare il turno sarebbe un grande segnale per il gruppo. Domani è una finale ma se passi il turno non è stato fatto comunque niente. Di certo sarebbe un segnale importante".