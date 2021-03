Calciomercato Milan – Attacco, c’è un osservato speciale. Il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono un attaccante che sta facendo benissimo in Serie A. Ecco chi è

Salvatore Cantone

Le novità sul calciomercato del Milan: un attaccante nel mirino

Il Milan pensa non solo alla sfida di Europa League contro il Manchester United, ma anche al calciomercato. L'obiettivo è quello di costruire una squadra ancora più forte nella prossima stagione in vista di un possibile approdo in Champions League. Una delle priorità sarà quella di acquistare un vice di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dovrebbe rimanere un'altra stagione, ma serve un attaccante di prospettiva che possa essere utile anche nell'immediato.

A tal proposito, la Gazzetta dello Sport ha scritto in più occasioni dell'interesse del Milan per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, con l'arrivo di Cesare Prandelli, sta facendo benissimo, e ormai è entrato nel mirino di diversi club di calibro come Borussia Dortmund e Real Madrid. Il centravanti ha un contratto in scadenza nel 2023, ma difficilmente rinnoverà con la viola. Commisso, dopo Chiesa, rischia di un perdere un altro gioiello.

La concorrenza è alta e dunque per il Milan sarà difficile acquistarlo, ma Maldini può giocarsi due carte importanti. La prima è Zlatan Ibrahimovic, la seconda è Stefano Pioli. Lo svedese è l'indolo indiscusso di Vlahovic, che coronerebbe il sogno di giocare con lui. L'altra carta, come detto, è quella del tecnico, che conosce l'attaccante dai tempi della Fiorentina. Il serbo, infatti, giocava nella Primavera quando Pioli era l'allenatore della viola.

“Vlahovic è ormai un giocatore della Prima squadra. Ha sfruttato bene l’occasione in Primavera ed è pronto per il campionato di Serie A”. E' questo quello che disse Pioli nella stagione 2018-2019, culminata appunto con il debutto in Serie A e con dieci presenze che gli hanno permesso di bruciare le tappe. Vedremo cosa succederà, ma Vlahovic può essere il nome giusto per il Milan nella prossimo anno. Sempre a proposito del calciomercato del Milan: il tecnico del Manchester United svela il futuro di Dalot.