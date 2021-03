Milan-Manchester, Solskjaer: “Vi svelo il futuro di Dalot” | News

L'allenatore del Manchester United, Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Manchester United, l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Soslkjaer ha parlato così davanti ai microfoni. "Stiamo valutando se far giocare Pogba, Cavani e van de Beek. Si sono allenati in settimana, vediamo che risposte daranno oggi. Martial non ci sarà. Ho giocato solo una volta a 'San Siro', è uno stadio incredibile. Peccato l'assenza del pubblico, giocheremo in un'atmosfera diversa. Stasera prenderemo confidenza con lo stadio. Dalot? Sono contento per lui. Il suo obiettivo era tornare in forma dopo aver subito tanti infortuni qui allo United. Sicuramente avrà un futuro al Manchester non vediamo l'ora di riaverlo. Il Milan è una squadra fisica con molta energia e buona qualità. Dobbiamo esibirci ai nostri migliori livelli". Leggi le parole in conferenza stampa di Pioli e Kjaer.