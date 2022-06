Milan, Maldini: “Scudetto? Non ricordo di aver mai festeggiato così tanto”

Sulla vittoria contro la Lazio : "Quella contro la Lazio è stata una vittoria chiave, è stata determinante per la vittoria dello scudetto. Un pareggio avrebbe complicato la corsa verso lo scudetto".

Sul carattere della squadra : "Il nostro spirito è stato combattivo fin dal primo giorno. Non abbiamo mai preso scuse. Abbiamo superato momenti difficili, infortuni, Covid e anche qualche errore arbitrale, senza però mai prendere scuse".

Sul pareggio contro il Bologna : "Abbiamo perso due punti in casa contro il Bologna che aveva fatto un ottima gara anche in casa della Juventus. Chi nel 2022 ancora pensa che certe partite siano facili poi viene sorpreso".

Sulla vittoria dello scudetto : "Siamo stati più forti, più costanti e più sul pezzo. Siamo stati più pronti a reagire alle difficoltà e a sfruttare le occasioni. Se fossimo inciampati con Verona, Fiorentina o Atalanta non avremmo vinto lo scudetto".

Sull'ultima partita contro il Sassuolo : "Con quella cornice di pubblico tutta rossonera, le possibilità di non vincere lo scudetto erano davvero poche.

Sullo scudetto: "Sinceramente non mi ricordo di aver mai festeggiato così tanto. Forse ha influito tanto il fatto di non vincere nulla da 11 anni".