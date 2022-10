Milan, Maldini: “Rinnovo Leao? Vogliamo farlo prima del Mondiale” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre partita di Milan-Chelsea, Paolo Maldini ha parlato del rinnovo di Leao. Queste le sue dichiarazioni: "Noi vorremmo farlo prima, volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa. Poi devono esserci le condizioni per farlo. L'idea è quello di farlo prima che il campionato finisca o prima del 12 novembre". Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv e in streaming