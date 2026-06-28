Un vero e proprio leader, la saracinesca e, ad oggi, il punto fermo del Milan. Mike Maignan si mette a nudo. Il portiere della Nazionale francese e dei rossoneri, di cui è capitano, è stato il protagonista dell'ultima puntata di 'A tu per Tu', format esclusivo della Lega Serie A.

Milan, senti Maignan: " Sono molto esigente verso di me"

Un'intervista pronta, dove il numero uno francese ha tracciato l'identikit del suo modo di vedere il calcio e, soprattutto del ruolo che ha all'interno di uno dei club più grandi al mondo. Nessun giro di parole, ma la sua solita tagliente schiettezza che lo contraddistingue da quando ha messo piede a Milano.

Maignan ha voluto parlare della sua competitività, tratto caratteriale che lo spinge costantemente a migliorare e che, di conseguenza, si proietta anche sui suoi compagni:

"Sono molto esigente verso di me, lo sono anche verso gli altri ma a volte un po' troppo. Prima di tutto io devo dare l'esempio e cercare di essere il migliore possibile per il bene di tutta la squadra. Nel mio lavoro, nell'atteggiamento. Essere il capitano del Milan è una responsabilità, ma anche motivo d'orgoglio"

Le parole del portiere francese certificano una grandissima maturità. Quella fascia al braccio non è un semplice pezzo di stona, ma un'eredità pesante che Maignan ha raccolto nel migliore dei modi, onorandola tutti i giorni.

Il capitano perfetto

Il Milan ha trovato il suo leader. in un calcio fatto di dichiarazioni, l'ammissione di Maignan racconta la verità di uno spogliatoio che ha bisogno del proprio leader per continuare a giocare ad alti livelli. 'Magic Mike' non guida solo al squadra quando gioca, ma anche nel quotidiano: dagli allenamenti agli impegni ufficiali.

Anche nel nuovo Milan di Ruben Amorim, il portiere francese sarà uno dei protagonisti: il nuovo allenatore lusitano, infatti, ha chiesto esplicitamente la sua permanenza, segno he il portiere francese è assolutamente all entro del progetto.