Intervenuto nel post partita, il difensore del Manchester United ha voluto spendere alcune parole su Ruben Amori, attuale allenatore del Milan
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Nonostante la sconfitta per 4-2 da parte del Milan, in casa del Manchester United non c'è spazio per i veleni del passato. Al termine del match contro i rossoneri, il difensore inglese Harry Maguire ha voluto dedicare alcune parole di affetto nei confronti di Ruben Amorim, attuale allenatore del Milan ed ex dello United.
Milan, parla Maguire: "Amorim? Ottimo allenatore"L'esperienza del tecnico portoghese all'Old Trafford non si è conclusa nel migliore dei modi, ma tra lo spogliatoio e l'allenatore il legame umano e professionale è rimasto ben solido:
«È stato fantastico rivederlo. È un ottimo allenatore. Non ho nulla di negativo da dire su di lui. Semplicemente, all’United non ha funzionato. Ma ora è alla guida di un club importantissimo. Seguirò la squadra e spero che disputi una stagione straordinaria».
Rapporti sereni a fine garaAlla vigilia dell'amichevole non erano mancate alcune voci da parte dei media britannici su possibili attriti tra la squadra inglese e l'attuale allenatore del Milan. Il campo, invece, ha rivelato altro: al fischio finale, Amorim si è diretto verso la panchina avversaria per salutare i suoi ex calciatori. Diversi elementi si sono trattenuti a lungo per conversare con l'ex mister, confermando il rispetto reciproco.
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