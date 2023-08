Milan, Loftus-Cheek: “Contro il Barcellona grande occasione per far bene”

Ruben Loftus-Cheek, nuovo acquisto del Milan, ha parlato in vista dell'ultima amichevole della tournée americana contro il Barcellona

Ruben Loftus-Cheek, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa dall'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.) nella notte italiana. Per l'occasione, Loftus-Cheek ha parlato in vista dell'ultima amichevole della tournée americana contro il Barcellona.