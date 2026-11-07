Il Milan continua a faticare in Europa League dove sono arrivati solamente tre punti in quattro partite. Il giornalista Carlo Pellegatti non sopporta più questa situazione e lo spiega benissimo nel suo ultimo video su "YouTube":

L'affondo di Pellegatti: il Milan non può snobbare l'Europa

"Mi fa impazzire leggere un'opinione comune, ovvero che al Milan non interesserebbe l'Europa League o essere competitivi in Europa. Mi dispiace che ci sia questa convinzione, per me non è sopportabile. Non pensiamo che il Milan non possa supportare due competizioni. Mi auguro che qualcuno dica di andare ad Atene con la formazione migliore per battere l'Olympiakos, per poi vincere in casa con il Sunderland. Il Milan deve giocare con la migliore formazione, con uno o due ritocchi".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Purtroppo il rendimento di Jashari è alterno: contro il Ferencváros il nulla, come se non avesse giocato. Prima di arrivare al Milan era un calciatore di personalità".

Fino a questo momento il turnover di Amorim non ha funzionato visto che il Diavolo con tanti cambi ha vinto solo contro il Salisburgo mentre ha perso, e con merito, nelle altre tre partite. Chiaro che l'allenatore rossonero deve fare i conti con le tante partite avute in questo periodo e anche con i tanti infortuni subiti dal Milan a partire da ottobre. In più alcuni giocatori stanno deludendo. Pellegatti prende come esempio

Lo svizzero non sta giocando bene in questo inizio stagionale e al momento non rappresenta la sicurezza che ci si aspettava potesse crescere alle spalle di Luka Modric.

La difesa del DNA europeo e l'appello a Gerry Cardinale

"Comunque non posso sentire che il Milan snobbi una competizione europea, non l'ho mai sentito. Intervenga Amorim, la dirigenza, è contro la natura del Milan. Non vinciamo in Europa dal 2007. Stiamo perdendo la dimensione e ci stiamo accontentando della mediocrità: è il Milan in questo senso irriconoscibile, non posso sopportare questa situazione. Deve intervenire Cardinale e dire chiaro che il Milan deve impegnarsi in Europa, perché il blasone dei rossoneri è quello europeo".

Pellegatti continua con la sua analisi sul

Uno sfogo comprensibile quello di Pellegatti visto che il Milan in Europa non è più un fattore da ormai troppi anni e l'Europa League sembrava potesse essere l'opportunità giusta per provare ad alzare di nuovo un trofeo internazionale. Ovviamente non è ancora tutto perduto, ma la squadra di Amorim deve cambiare passo, mentalità e atteggiamento in questa competizione.