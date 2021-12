Milan-Liverpool, Cucchi: “Un peccato che il Diavolo sia a ranghi ridotti”

Il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato della sfida di questa sera tra Milan e Liverpool. C'è un grande rammarico per i rossoneri

Il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato della sfida di questa sera tra Milan e Liverpool. C'è un grande rammarico per i rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Sarebbe stata una gara comunque difficile anche per un Milan a pieno organico. Il Liverpool è una squadra molto forte e sarà una sfida di grande prestigio. E' un peccato che il Milan affronti questa sfida a ranghi ridotti, sarà una sfida però affascinante. Ha qualità mentali e tecniche per affrontare questa gara". Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming