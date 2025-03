Milan, l’ex calciatore: “Reijnders perfetto per il Real Madrid. Bellingham …”

Su Olanda-Spagna: "Ci siamo sentiti peggio perché siamo abituati all'eccellenza. La Spagna ha mostrato un gioco incredibile per alcuni mesi, molto aggressivo, molto verticale, molto dominante, molto in avanti, ripetendo gli sforzi, mettendo a disagio gli avversari... ma la sensazione era che la Spagna fosse una squadra che spingeva sempre in avanti, e oggi ci è mancato questo. Per me, è stata più disorganizzazione che mancanza di aggressività. Siamo stati molto viziati, la cosa positiva è che la Spagna ha tenuto la partita nei momenti di sofferenza e quel piccolo passo indietro dell'Olanda non ha aumentato la nostra fiducia nel gioco. Nei giorni in cui sei bravo devi vincere e normalmente vinci, nei giorni in cui sei mediocre devi vincere e nei giorni in cui sei scarso devi tenere la partita come puoi e oggi la Spagna non è stata brava e ha tenuto la partita come ha potuto". LEGGI ANCHE: Ma quanto valgono i giocatori del Milan? Cala Theo, sale Reijnders. E Leao… >>>