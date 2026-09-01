Milan, Letizia: "Hutchinson si e Nwaneri no? Vi spiego perché". La strategia del Diavolo

Il Milan ha chiuso il suo mercato in entrata con il colpo Omari Hutchinson: l'inglese classe 2003 è arrivato con un prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest.

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Niente prestiti secchi: Letizia spiega la filosofia di RedBird

"Il Milan, da quello che mi risulta, non era disponibile a prendere giocatori in prestito secco. La filosofia del Milan di oggi è quella di cercare di creare valore, di arricchire il proprio organico con giocatori a titolo definitivo o comunque con il diritto di riscatto, perché il diritto di riscatto ti permette eventualmente di acquisire a titolo definitivo i calciatori che hai valorizzato e testato."

Nel Milan di Ruben Amorim giocherà come trequartista di destra, sfruttando il suo piede mancino forte per rientrare, tirare e crossare. Durante questa sessione estiva sono stati accostati tanti nomi per quella posizione tra cui anche. Il talento dell'Arsenal è diretto al Borussia Dortmund in prestito secco. Tanti tifosi rossoneri si sono chiesti perché il Diavolo non abbia pensato a questa operazione.Il giornalistaha dato la sua spiegazione sul suo canale YouTube:

Il Diavolo, quindi, non voleva chiudere un colpo che avrebbe portato dei possibili benefici al Milan nel presente, ma assolutamente zero per il futuro, visto che Nwaneri sarebbe restato pienamente un calciatore e un asset dell'Arsenal.

Le cifre per il riscatto di Omari Hutchinson dal Nottingham Forest

"Ogni riferimento a Omari Hutchinson non è puramente casuale. Seppur devo dire una cosa: il riscatto di Hutchinson è molto alto, saremmo sulla quarantina di milioni, quindi dovrebbe fare davvero una stagione di grande qualità dove si prende un posto da titolare; altrimenti rischia di non essere all'altezza di una valutazione del genere."

Letizia ha parlato anche dell'arrivo di

Vedremo come andrà la stagione del talento inglese che, sulla carta, ha tutte le qualità giuste per fare bene nel campionato italiano e nel calcio di Ruben Amorim.