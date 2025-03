Milan, Leonardo: “Maldini da dirigente ha vinto. E’ stato mandato via”

Leonardo Nascimento de Araújo , ex calciatore, allenatore e dirigente del Milan , ha parlato anche dei rossoneri al 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Il brasiliano ha parlato dei problemi attuali del Diavolo lanciando uno stoccata riguardo l'addio di Paolo Maldini . Ecco, dunque, uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Leonardo e la frecciata: "Maldini ha vinto anche da dirigente. Oggi il Milan è vuoto"

Sul Milan privo di milanismo dentro e fuori lo spogliatoio: "Ma c’era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz’anima. Ma sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato". Queste la parole di Leonardo che non si è risparmiato con la frecciata. LEGGI ANCHE: Pellegatti lancia la bomba: "Allenatore? Si punta forte su Fabregas! I contatti...">>>