Pastore sul Milan: "Amorim ha cambiato sistema di gioco". L'analisi sulla prestazione di Ramos

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato anche di Milan-Lecce 3-0 durante l'ultima puntata di 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di spogliatoio'. Ecco alcuni estratti interessanti.

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La svolta tattica di Ruben Amorim: addio al modulo fisso contro il Lecce

"Amorim ha cambiato sistema di gioco, ha messo in discussione cose che sembravano inscalfibili, cioè il 3-4-2-1 a oltranza". L'allenatore portoghese ha infatti puntato a un'impostazione a quattro contro il Lecce. Nella ripresa, quando è entrato Moreira, il Milan ha giocato quasi con unvisto che ha permesso ai calciatori di muoversi con molta più libertà. Una scelta tattica che ha pagato.

Pastore continua con il suo pensiero focalizzandosi sulla prestazione dei singoli:

"I gol sono stati belli; Ramos non ha segnato, ma è stato decisivo in tutte e tre le azioni. Questo è qualcosa che magari non gli verrà riconosciuto in termini di classifica marcatori, ma sicuramente di supporto alla manovra sì".

Ramos, ancora una volta, è stato il calciatore che ha corso di più: è vero che non ha avuto occasioni per segnare, ma è stato decisivo con i suoi movimenti. Giocando quasi a centrocampo ha svuotato lo spazio attaccato poi benissimo da Pulisic e Rabiot in occasioni di due dei tre gol rossoneri.

Il bilancio dopo cinque giornate: il Milan convince a Fontana di Trevi

Pastore conclude il suo ragionamento sul Diavolo: "Mi pare che il Milan stia facendo bene, pur con tutte le cautele del caso, perché sono passate solo cinque partite, una delle quali contro l'ultima in classifica. Però ha pareggiato con la Lazio e con la Juve: secondo me la, soprattutto se rapportata alle difficoltà di altre squadre che hanno stravolto tutto o che hanno già cambiato allenatore".

Ricordiamo infatti che Amorim non ha ancora perso in Serie A e si trova a soli due punti di distanza dalle prime della classifica. Una buonissima partenza, visto anche il calendario ostico (Torino, Lazio, Juventus fuori casa, Venezia e Lecce a San Siro).