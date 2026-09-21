Trevisani promuove i big del Milan: "Ramos sempre presente, Pulisic il migliore". Due calciatori cruciali

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Il Milan ha vinto contro il Lecce: un 3-0 molto importante con Gonçalo Ramos che non ha trovato il gol, ma è stato decisivo con i suoi movimenti offensivi e anche un assist molto bello per il gol di Adrien Rabiot. A parlare dell'attaccante portoghese ci ha pensato il giornalista Riccardo Trevisani tramite il profilo Instagram di Fantacalcio.it. Ecco l'estratto.

"Da segnalare anche la partita di Gonçalo Ramos: sempre presente, anche troppo a centrocampo, ma bravissimo a gestire la palla con i compagni. Sublime l'assist per Rabiot che, con il gol del 2-0, certifica in quel momento la fine della partita".

Giustissimo sottolineare la prestazione dell'attaccante portoghese: non ha trovato ancora il gol, ma è stato cruciale. Si è mosso per tutta la gara liberando spazio alle sue spalle da attaccare. Rabiot lo ha fatto perfettamente nel secondo gol dei rossoneri. Giocando in questo modo forse Ramos ha meno occasioni per segnare, ma il Diavolo ne beneficia, specialmente con Pulisic e Rabiot, due calciatori bravissimi ad attaccare la profondità.

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L'impatto devastante di Christian Pulisic sulla trequarti

"La richiesta a gran voce di vedere Pulisic titolare viene accolta da Ruben Amorim. Il giocatore statunitense gioca una grande partita: una prestazione davvero splendida, piena di spunti e di giocate, in cui manda in porta i compagni e segna il fantastico gol dell'1-0 che sblocca la gara. È veramente lui il migliore della squadra rossonera e, in generale, di tutto il match".

La centralità del numero 11 e la gestione fisica di Amorim

Trevisani, infatti, ha parlato anche del trequartista statunitense. Ecco l'estratto:Nessun dubbio sulla centralità di: il numero 11 dei rossoneri è vitale perché sa giocare benissimo con i compagni e attaccare la profondità come nessun altro in rosa.

Va gestito fisicamente visti i problemi avuti nel 2026 e Amorim lo sa bene, per questo lo ha centellinato in questo inizio di stagione.