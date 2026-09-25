Con il campionato messo momentaneamente in stand-by, la sosta per le nazionali rappresenta momento ideale per ricaricare le batterie e fare il punto della situazione per poi preparare i prossimi impegni alla ripresa. In casa neroverde la mente è già proiettata verso la sfida contro il Milan di Ruben Amorim. Intervenuto ai microfoni di Radio24, l'allenatore del Sassuolo ed ex giocatore del Milan Alberto Aquilani, ha voluto analizzare il momento della sua squadra parlando poi della sfida contro i rossoneri.

Milan, le parole di Aquilani

«Sarà una partita difficile per noi, affronteremo una squadra forte, importante, ma noi siamo una squadra che cerca di fare le cose a prescindere dall’avversario, lo stiamo dimostrando a sprazzi secondo me e lo possiamo fare ancora meglio, dobbiamo prepararla bene con la giusta umiltà. Noi facciamo tre giorni e mezzo di pausa e mezzo questo weekend, e tre giorni e mezzo il prossimo weekend. Li abbiamo divisi così perché abbiamo fatto dei test, abbiamo diversi giocatori che non sono andati in nazionale che hanno delle problematiche e lo sfruttiamo per questo.

L'allenatore delovviamente, non ha nascosto la forte difficoltà del prossimo impegno, ribadendo però la volontà di non rovinare la propria identità di gioco indipendentemente da chi si ritroverà davanti. Per mantenere alta la condizione e per gestire al meglio le energie dei singoli, lo staff tecnico neroverde ha voluto programmare un piano di lavoro per queste due settimane di stop, complici anche alcuni problemi fisici da tenere sott'occhio:

Oltre alla partita in se, l'ex calciatore rossonero ha voluto spendere alcune parole di grande stima anche per alcuni prospetti allenati nella sua precedente esperienza sulla panchina del Catanzaro: stiamo parlando proprio di Cisse, Liberali e Favasuli, ad oggi finiti sotto ai riflettori della Serie A.

Al Catanzaro ho allenato Cisse, Liberali e Favasuli? Sono tre ragazzi giovani ma molto bravi. Sono nel momento giusto per andare a dimostrare le loro qualità in Serie A. Con me hanno fatto un lavoro straordinario. Ognuno di loro ha una storia differente e molto bella. Sono tre storie molto belle e che possono essere spunto per me in futuro