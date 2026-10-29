Il momento del Milan continua a far discutere soprattutto sui social, dove una parte del tifo rossonero ha manifestato una fortissima preoccupazione per le prestazioni della squadra. Ad intervenire sul tema è stato Giuseppe Pastore, giornalista sportivo che, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha voluto analizzare il clima che si respira attorno alla squadra.

Milan, l'attacco di Pastore

Secondo Pastore, le reazioni di una parte del popolo rossonero sui social sarebbero allarmistiche e poco aderenti alla realtà. Un atteggiamento che, secondo il suo pensiero, non terrebbe conto dei progressi fatti dalla squadra rossonera e delle difficoltà affrontate nelle ultime settimane, soprattutto sul fronte infortuni.

Nel suo suo intervento, il giornalista ha voluto raccontare di aver letto numerosi commenti sui social, rimanendo colpito dai toni utilizzati dai tifosi del diavolo. Pastore ha sottolineato che le dinamiche dei social possono comunque alimentare delle percezioni molto distorte della realtà:

"A causa dell'influenza ho commesso un errore: ho letto un po' troppo i social. E devo dire che ogni tifoseria ha i suoi problemi di distorsione sui social, alimentati da suggestioni che non hanno alcun legame con la realtà. Ma devo ammettere che in questo periodo i tifosi del Milan sui social, o almeno una certa bolla di X, mostrano un approccio con la realtà completamente alienato; sembrava quasi di leggere bollettini di guerra da un fronte di conflitto, roba dell'altro mondo. Ruben Amorim sta firmando il miglior esordio per un allenatore del Milan in campionato dai tempi di Luis Carniglia nei primi anni Sessanta. La qualità del gioco sta migliorando visibilmente."

Pastore infatti ha voluto sottolineare quanto l'abbia colpito la distanza tra la percezione dell'ambiente rossonero e il rendimento reale della squadra, un divario che, secondo il giornalista, non ha un riscontro concreto nei risultati che il Milan sta collezionando.

Levando il percorso legato all'Europa League, il Milan si trova comunque al quinto posto a quota 18 punti (a causa della sconfitta interna contro il Bologna), a soli 3 punti dalla Roma di Gasperini, situata al 3 posto.