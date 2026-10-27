Mattinata di fuoco per il Milan di Rúben Amorim, che si trova ad affrontare ore decisive tanto sul rettangolo verde quanto sul fronte societario e delle infrastrutture. Con il turno infrasettimanale di Serie A alle porte contro il Bologna a 'San Siro' e il big match contro l'Inter all'orizzonte, le ultimissime notizie scuotono l'ambiente rossonero: dal blitz a Milano del proprietario Gerry Cardinale alla pesantissima tegola dall'infermeria per Ruben Loftus-Cheek, passando per l'accordo di mercato legato al rinnovo di Christian Pulisic e all'attesa presentazione del nuovo stadio. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 27 ottobre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Gerry Cardinale a Milano: una settimana tra campo, nuovo dirigente e progetto NBA

Calciomercato Milan: intesa di massima per il rinnovo di Christian Pulisic

Tegola infortuni: lesione per Loftus-Cheek e infermeria piena contro il Bologna

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Nuovo Stadio Milano: giovedì al Castello Sforzesco si svela il progetto con l'Inter

Il managing partner del fondoe proprietario del club dal 2022,, è sbarcato in Italia. Dopo aver esultato per il successo esterno sul campo dell'Udinese, il numero uno rossonero seguirà dal vivo la squadra sia nel match di domani contro il Bologna, sia nel caldissimo derby di Halloween contro l'Inter. La sua presenza in via Aldo Rossi, tuttavia,: Cardinale è al lavoro per chiudere l'accordo definitivo concome nuovo 'Head of Football' prima della fine del 2026, oltre a seguire da vicino l'ambizioso dossier per portare la nuova franchigia dia Milano, sfruttando l'arena che RedBird intende costruire a San Donato Milanese.Sul fronte del calciomercato arriva la notizia più dolce per il popolo milanista:e il Milan hanno raggiunto. Nonostante il club detenesse un'opzione per estendere l'accordo fino al 2028, la dirigenza ha voluto premiare l'impatto devastante dell'attaccante statunitense, blindandolo contro le ricche sirene del City Group (che offriva 50 milioni in 5 anni per la MLS). Il nuovo contratto di 'Capitan America' con il Diavolo avrà una validità lunghissima, fino al, con un ingaggio che salirà a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La formalizzazione e le firme sono attese già nei prossimi giorni.Se il mercato sorride, l'infermeria gela parzialmente l'entusiasmo di mister Rúben Amorim alla vigilia del match casalingo contro il Bologna. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto, uscito anzitempo nella trasferta di Udine, hanno purtroppo evidenziato una. Per il centrocampista inglese, con il rientro fissato direttamente dopo la sosta Nazionali di novembre. Oltre a Loftus-Cheek e ai lungodegenti Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze, domani a San Siro mancheranno sicuramente anche, tenutiGiovedì 29 ottobre, alle ore 16:30, sarà invece una giornata storica per le infrastrutture del calcio milanese. Presso la Sala Viscontea del Castello Sforzesco verrà, che Milan e Inter realizzerà in totale condivisione in zona San Siro. Il piano dei lavori, curato dagli studi di architettura Foster + Partners e Manica, prevede un avveniristico impianto dasu due anelli. L'iter burocratico si chiuderà nel 2027 per dare il via ai cantieri, con l'obiettivo di inaugurare la struttura entro la stagione 2031-2032 in tempo per gli Europei, avviando solo successivamente la parziale demolizione del vecchio 'Giuseppe Meazza'.