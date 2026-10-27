Milan: Gerry Cardinale in Italia per Markus Krösche e non solo, l'accordo per il rinnovo di Christian Pulisic e i tempi di recupero di Ruben Loftus-Cheek
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Mattinata di fuoco per il Milan di Rúben Amorim, che si trova ad affrontare ore decisive tanto sul rettangolo verde quanto sul fronte societario e delle infrastrutture. Con il turno infrasettimanale di Serie A alle porte contro il Bologna a 'San Siro' e il big match contro l'Inter all'orizzonte, le ultimissime notizie scuotono l'ambiente rossonero: dal blitz a Milano del proprietario Gerry Cardinale alla pesantissima tegola dall'infermeria per Ruben Loftus-Cheek, passando per l'accordo di mercato legato al rinnovo di Christian Pulisic e all'attesa presentazione del nuovo stadio. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 27 ottobre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
Gerry Cardinale a Milano: una settimana tra campo, nuovo dirigente e progetto NBAIl managing partner del fondo RedBird e proprietario del club dal 2022, Gerry Cardinale, è sbarcato in Italia. Dopo aver esultato per il successo esterno sul campo dell'Udinese, il numero uno rossonero seguirà dal vivo la squadra sia nel match di domani contro il Bologna, sia nel caldissimo derby di Halloween contro l'Inter. La sua presenza in via Aldo Rossi, tuttavia, è legata soprattutto a questioni societarie: Cardinale è al lavoro per chiudere l'accordo definitivo con Markus Krösche come nuovo 'Head of Football' prima della fine del 2026, oltre a seguire da vicino l'ambizioso dossier per portare la nuova franchigia di NBA Europe a Milano, sfruttando l'arena che RedBird intende costruire a San Donato Milanese.
Calciomercato Milan: intesa di massima per il rinnovo di Christian PulisicSul fronte del calciomercato arriva la notizia più dolce per il popolo milanista: Christian Pulisic e il Milan hanno raggiunto un'intesa di massima per il rinnovo del contratto. Nonostante il club detenesse un'opzione per estendere l'accordo fino al 2028, la dirigenza ha voluto premiare l'impatto devastante dell'attaccante statunitense, blindandolo contro le ricche sirene del City Group (che offriva 50 milioni in 5 anni per la MLS). Il nuovo contratto di 'Capitan America' con il Diavolo avrà una validità lunghissima, fino al 30 giugno 2031, con un ingaggio che salirà a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La formalizzazione e le firme sono attese già nei prossimi giorni.
Tegola infortuni: lesione per Loftus-Cheek e infermeria piena contro il BolognaSe il mercato sorride, l'infermeria gela parzialmente l'entusiasmo di mister Rúben Amorim alla vigilia del match casalingo contro il Bologna. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ruben Loftus-Cheek, uscito anzitempo nella trasferta di Udine, hanno purtroppo evidenziato una lesione muscolare al flessore mediale della coscia sinistra. Per il centrocampista inglese si prospetta uno stop di almeno un mese, con il rientro fissato direttamente dopo la sosta Nazionali di novembre. Oltre a Loftus-Cheek e ai lungodegenti Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze, domani a San Siro mancheranno sicuramente anche Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot, tenuti a riposo precauzionale nella speranza di recuperarli in extremis per il derby.
Nuovo Stadio Milano: giovedì al Castello Sforzesco si svela il progetto con l'InterGiovedì 29 ottobre, alle ore 16:30, sarà invece una giornata storica per le infrastrutture del calcio milanese. Presso la Sala Viscontea del Castello Sforzesco verrà presentato ufficialmente il progetto definitivo del nuovo stadio di Milano, che Milan e Inter realizzerà in totale condivisione in zona San Siro. Il piano dei lavori, curato dagli studi di architettura Foster + Partners e Manica, prevede un avveniristico impianto da 71.500 posti su due anelli. L'iter burocratico si chiuderà nel 2027 per dare il via ai cantieri, con l'obiettivo di inaugurare la struttura entro la stagione 2031-2032 in tempo per gli Europei, avviando solo successivamente la parziale demolizione del vecchio 'Giuseppe Meazza'.
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