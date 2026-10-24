La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth non placa le critiche. Oltre al risultato negativo, a finire sotto la lente d'ingrandimento sono state le scelte di Ruben Amorim e la gestione del percorso in Europa League. Sul momento vissuto dai rossoneri è intervenuto Luca Diddi, che sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha voluto esprimere delle grandissime perplessità sull'atteggiamento del Milan.

Milan, la critica di Diddi

“Questa Europa League a chi interessa? Perché poi fondamentalmente questa è la domanda, visto anche il comportamento e soprattutto le formazioni che vengono fatte da Amorim in questa competizione. II Milan non viene da Champions vinte che si può permettere di snobbare quella che è l'Europa, soprattutto una competizione come l'Europa League che alla lunga conta.

Nel suo intervento, Diddi ha posto una domanda diretta sulla reale importanza del Milan nei confronti dell'Europa League. Secondo il match analyst, l scelte di Amorim sembrerebbero indicare una gestione che non rispecchia le ambizioni del club rossonero:

Diddi, successivamente, ha voluto ricordare il peso della tradizione europea dei rossoneri, sottolineando come il Milan non possa permettersi di sottovalutare una competizione che rappresenta comunque un'importante occasione per raggiungere e conquistare un trofeo internazionale:

"una squadra come il Milan perlomeno ha l'opportunità e deve provare ad arrivare più lontano possibile perché se il Milan abituato a vincere le Champions League e soprattutto perché sappiamo quanto conta l'Europa e quanta fatica fai per arrivarci per poi ovviamente trascurarla”