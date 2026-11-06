Amorim non cerca scuse: "Non siamo una squadra davvero forte. Torriani non ha colpe"

Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a "CBS Sports Golazo" al termine di Milan-Ferencváros 0-2, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, a Milan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Tecnicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente sono stati superiori alla partita e hanno meritato di vincere. Oggi non eravamo pronti a giocare a calcio a livello professionistico, e l'ho avvertito. Dobbiamo guardare dentro noi stessi e fare di meglio". Questo lo sfogo iniziale dell'allenatore rossonero che ha parlato chiarissimo e non ha cercato scuse:

"Questa partita mi ha detto che non siamo pronti. Non siamo pronti, siamo lontani dall'essere una squadra davvero forte. Abbiamo dei momenti, in alcune partite, in cui siamo davvero forti, ma poi non riusciamo a mantenere il livello, soprattutto a livello mentale. Quindi questa partita ha detto a me e a tutti noi che non siamo pronti per essere una squadra molto forte".

L'effetto derby e il problema della continuità

"Non abbiamo giocato bene, questo è certo; abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso nell'ultima partita di campionato, mentre oggi non eravamo mentalmente preparati a lottare per la vittoria, ed è su questo che dobbiamo lavorare".

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"Non ne ho idea, non importa. Non conta, dobbiamo essere pronti a giocare ogni tre giorni in competizioni diverse. Quindi non importa se avevamo una partita prima o no. Credo che dobbiamo migliorare tantissimo in tutti gli aspetti del gioco".

La difesa del giovane Torriani

"Penso che abbia fatto bene nel primo tempo. Ha avuto un momento difficile su un passaggio, ma Lorenzo non ha alcuna responsabilità per la prestazione della squadra. Anzi, nel primo tempo ci ha dato il tempo di provare a cambiare qualcosa nella ripresa. Quindi Lorenzo deve solo continuare a lavorare. Dobbiamo migliorare come squadra per essere più forti".

Consapevolezza da parte di Amorim: anche l'allenatore rossonero sa che una prestazione come quella di ieri sera non è assolutamente accettabile. Questo è il primo passo per risolvere questi problemi. Amorim ha continuato:Senza la vittoria nelsarebbe andata meglio?Una chiusura sulla prima partita da titolare del portiere