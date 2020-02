Milan-Juventus, Laxalt: “Dimostriamo la nostra forza”

NEWS MILAN – Intervista per Diego Laxalt nel corso del pre-partita di Milan-Juventus. Il rossonero ha presentato la semifinale d’andata di Coppa Italia, che tra pochissimo inizierà a San Siro.

L’esterno rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni: “Stasera sarà una partita molto dura sotto tutti gli aspetti. Dovremoessere sul pezzo per novanta minuti, in ogni occasione e in ogni giocata. Bisogna essere uniti come squadra per ottenere un buon risultato. Abbiamo una grande chance per fare bene in una competizione a cui teniamo. Vogliamo dimostrare la nostra forza”.

Ne frattempo dall’esterno di San Siro, nel pre-partita di Milan-Juventus, abbiamo raccolto in esclusiva le parole dei tifosi rossoneri: per il video, continua a leggere >>>

