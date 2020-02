Milan-Juventus, Bonucci: “Concesso troppo: serve qualcosa in più”

NEWS JUVENTUS – Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ al termine del match Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Bonucci: “Risultato e gol importante, quando c’è una doppia sfida farlo fuori casa. Una squadra come nostra però non può concedere troppo al Milan. Dobbiamo rimanere uniti, compatti, siamo in corsa per tutti gli obiettivi, ma serve qualcosa in più da parte di tutti. Abbiamo fatto una buona partita, solo che il Milan pressava alto ed in questo momento qualcosa in più dobbiamo farlo noi giocatori, mettendo in pratica ciò che facciamo durante la settimana e continuando a crescere. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, della palla, non dobbiamo innamorarci del pallone: negli ultimi 30 metri abbiamo giocatori che possono fare la differenza e dobbiamo metterli in condizione di fare la differenza. Zlatan Ibrahimovic sarà una perdita importante per il Milan, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra: impegni importanti nel prossimo mese prima degli impegni con le Nazionali“. Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al fischio finale della sfida di ‘San Siro‘ tra Milan e Juventus, continua a leggere >>>

