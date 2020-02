Coppa Italia – Milan-Juventus, le pagelle rossonere: Re Mida Rebic, Bennacer al top

NEWS MILAN – Non mancano le emozioni nel primo tempo dove sia il Milan sia la Juve provano a sbloccare il risultato trovando, sulla loro strada, i concentratissimi Donnarumma e Buffon. Pesanti le ammonizioni a Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, tutti diffidati, che salteranno il match di ritorno. Al sessantaduesimo della ripresa il lampo rossonero che vale l’1-0. Castillejo illumina dall’out di destra e Rebic conclude in porta, per l’ex portiere della Nazionale campione del Mondo non c’è nulla da fare. Il pubblico accompagna le giocate degli uomini di Pioli e il Milan in campo lotta strenuamente. All’ottantanovesimo arriva il pari di Cristiano Ronaldo sugli sviluppi di un calcio di rigore assegnato con il VAR.

