Milan-Juventus, ammonito Ibrahimovic: diffidato, salterà il ritorno

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è stato ammonito dall’arbitro Paolo Valeri della sezione A.I.A. di Roma 2 durante il primo tempo della semifinale di andata di Coppa Italia, la sfida Milan-Juventus, per un gomito troppo largo su Matthijs de Ligt.

Ibrahimovic era diffidato e, pertanto, scatterà automaticamente un turno di squalifica per la gara di ritorno, in programma all’Allianz Stadium di Torino il 4 marzo prossimo. Per seguire la diretta testuale della partita di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

