Milan-Juventus, Ambrosini: “Jovic non è Giroud. Il Diavolo segna poco”

"La partita del Milan è stata condizionata dall'espulsione, dopo il rosso è cambiato tutto. E' vero che i rossoneri non sembravano brillantissimi davanti, ma dietro non aveva concesso nulla. Il Milan sta segnando troppo poco. Purtroppo mancano alternative all'altezza davanti, Jovic non è Giroud. Il Milan ha fatto bene ad inizio ripresa anche in 10, poi il gol ha cambiato tutto".