Pagelle Milan-Juventus 0-1: Thiaw rovina la partita, Leao inconcludente

PAGELLE MILAN-JUVENTUS - La partita inizia a ritmi molto alti, con una grande occasione rossonera in avvio: Szczesny super contro Giroud che aveva fatto un gran lavoro. Anche i bianconeri però sono aggressivi e pericolosi. Tuttavia, è il Milan a fare la partita nel primo tempo, che scorre via liscio senza grandi occasioni e sussulti, finché Thiaw non si fa espellere. Anche nella ripresa è il Milan a giocare e la Juventus a rincorrere. Poi però Locatelli tira una ciabattata deviata da Krunic che si insacca.