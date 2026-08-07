Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dal ritiro del Diavolo a Giacarta (Indonesia), dove domani, alle 14:00 ora italiana, i rossoneri affronteranno il Chelsea al 'Gelora Bung Karno Stadium' per la seconda amichevole della loro tournée pre-campionato. Ecco, dunque, qui di seguito le dichiarazioni di Jashari.

Jashari: "Mi piace un calcio con grande intensità. Il Milan deve giocare in questo modo e vincere"

: «Mi sento bene. Dopo il Mondiale e le vacanze ho addosso una nuova energia. Sono arrivato da poco, ma credo di aver capito almeno un po’ l’idea di gioco che vuole proporre. A me piace un calcio con grande intensità e penso che possiamo metterlo in pratica perché ne abbiamo le qualità. Il Milan deve giocare in questo modo e vincere».

Sulla rivoluzione rispetto al calcio proposto l'anno scorso con Massimiliano Allegri: «Ognuno ha il proprio modo di giocare e nutro un grande rispetto per Allegri, un allenatore che in Italia ha vinto sei scudetti. Se presseremo alti e proveremo a controllare la gara, ho buone sensazioni».

"Bisogna costruire una mentalità vincente e divertici giocando a calcio"

: «Vincere tanti incontri. Anzi, vincere ogni incontro perché questa deve essere la mentalità con cui entreremo in campo. Se lo faremo, saremo in vetta alla classifica. Adesso però non è il momento di parlare di Scudetto: bisogna costruire una mentalità vincente e divertirci giocando a calcio. Sono sicuro che, se riusciremo a mettere insieme queste due cose, avremo tutto quello che serve per toglierci delle soddisfazioni».

Sulla mancata qualificazione del Milan in Champions League: «Sicuramente avremmo voluto disputare la Champions League perché qualificarci era il nostro obiettivo, ma ora dobbiamo prepararci bene per l’Europa League. È positivo per tutti noi avere un calendario ricco di impegni e dobbiamo essere pronti, in buone condizioni fisiche. Come in campionato, anche in Europa l’obiettivo è vincere. C’è un altro trofeo da conquistare e bisogna provarci. Affronteremo altri club molto forti, ne siamo consapevoli, ma è necessario concentrarci solo su noi stessi».

"L'anno scorso ho giocato poco: non erano queste le mie aspettative appena arrivato"

: «La scorsa stagione è stata la mia prima con il Milan e in Italia. In più c’è stato l’infortunio al perone e le cose non sono andate come mi aspettavo perché ho giocato poco. Non erano queste le mie aspettative appena arrivato. Adesso voglio solo esprimermi al massimo e per riuscirci ho bisogno di un’opportunità e di continuità, così da poter mostrare ciò di cui sono capace. Quando sarò al top, sono sicuro che renderò felici i tifosi e aiuterò la squadra con le mie qualità. Spero che ci divertiremo tutti insieme».

Sul rinnovo del contratto di Luka Modrić che potrebbe togliergli ancora spazio sul terreno di gioco: «Per me non è assolutamente un problema. Anzi, è una bellissima notizia. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di avere una persona come lui in squadra. Con Luka ho un rapporto davvero molto bello fuori dal campo: spero che quest’anno giocheremo di più insieme e avremo anche una buona intesa. Già nei 30 minuti contro l'Inter ho avvertito sensazioni positive».

"Modrić vuole sempre vincere: ha un DNA importante, come quello del Milan"

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"Al Milan ho realizzato un sogno. Nel calcio però sei felice quando giochi ..."

: «Al 100%. In Belgio giocavo con un compagno molto vicino a me, in mezzo al campo, e mi sono trovato bene. A Perth contro l’Inter credo di essere riuscito a fare alcuni movimenti, con e senza palla, grazie alla presenza al mio fianco di Modrić».: «La cosa che ho percepito fin dal primo giorno è che vuole sempre vincere e questo DNA è importante perché è anche il DNA del Milan. Sentirlo ogni giorno, aiuta tutti a capire cosa serve per conquistare trofei, come ha fatto lui nelle sue tredici stagioni con il Real Madrid. Lo ammiriamo davvero per come è fuori dal campo e per come lavora ogni giorno. Considerando la sua età, non è una cosa normale. Per questo la sua mentalità è importante per il gruppo».: «Sono arrivato al Milan un anno fa e ho realizzato un sogno perché il mio cuore è sempre stato rossonero. Volevo con tutto me stesso indossare questa maglia e mostrare le mie qualità a San Siro. Nel calcio però sei davvero felice soprattutto quando giochi. In questa stagione spero di poter aiutare la squadra e di dare il meglio di me. Ho tanta fiducia che anche il club senta la stessa cosa».