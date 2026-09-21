Serie A, incontro con Orsato: le linee guida su VAR e arbitri. Torino-Milan c'era il rigore?

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Siamo entrati nella pausa per le partite delle Nazionali e oggi c'è stata l'occasione di fare chiarezza sulla gestione degli arbitri in Serie A visto il cambio di designatore con Daniele Orsato al comando. I vertici arbitrali e i rappresentanti dei club di Serie A si sono incontrati nella sala conferenze dell’International Broadcast Center di Lissone.

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Il caso del rigore in Torino-Milan e il nuovo utilizzo del VAR

Come riportato dal sito fanpage.it al centro del dibattito c'è stata così l'analisi degli episodi discussi, condagli arbitri in queste prime giornate del campionato italiano.Tra gli episodi, l'arbitro ha ammesso che il fallo di mano di Vlašić sul cross di Cisse durante Torino-Milan 1-2 era da punire con il. Orsato ha voluto anche chiarire che il VAR verrà utilizzato solo per chiari ed evidenti errori con gli allenatori che hanno richiesto precisamente il metro di giudizio che verrà applicato dagli arbitri durante le partite.

Si continuerà a non punire più i semplici contatti, ma i falli veri e propri, questo per consentire di giocare di più. Ad esempio, il gol di Cisse contro la Juventus nato da un contatto dubbio tra De Winter e Kolo Muani, non è da punire secondo il metro voluto da Orsato.

Il bilancio della linea Orsato sul tempo effettivo e lo spettacolo

Il piano fino a questo momento sta funzionando visto che in Serie A non c'è stato ancora nessun 0-0 e lo spettacolo è decisamente aumentato così come i gol segnati e il tempo effettivo di gioco. Fondamentale chiarire anche gli errori concessi: era chiaro fin dal primo minuto che il fallo di mano di Vlašić fosse da rigore, visto il braccio largo e il mancato tentativo di ritrarlo.

Sarà cruciale che ci sia coerenza per tutto il campionato: al momento, oltre a qualche errore, c'è stata. Contro il Lecce, ad esempio, Rabiot e Ramos hanno subito molti contatti fisici, non sanzionati con falli e nessuno si è lamentato continuando a giocare. Vedremo a fine campionato se la linea Orsato sarà stata positiva o meno.