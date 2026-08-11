Il tormentone del calciomercato estivo intorno al futuro di Rafael Leão e l'impatto del nuovo super acquisto Gonçalo Ramos continuano a catalizzare l'attenzione dei media, e l'ex leggendaria bandiera dell'Inter e della Nazionale, oggi volto di punta di Sky Sport, Giuseppe Bergomi, ha voluto analizzare le prospettive del nuovo Milan di Rúben Amorim in un'intervista esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport. L'opinionista televisivo ha espresso un giudizio molto chiaro sulla gestione del talento portoghese – corteggiato intensamente dal Galatasaray – e ha promosso a pieni voti l'investimento da 80 milioni di euro effettuato dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale per strappare il nuovo centravanti al PSG.

Bergomi ha voluto spezzare una lancia a favore del numero 10 rossonero, il cui cammino all'ombra del Duomo vanta numeri straordinari, con 80 gol e 65 assist messi a referto in 291 apparizioni ufficiali impreziosite dallo Scudetto del 2022 e dalla recente Supercoppa Italiana. Di fronte alle frequenti critiche sull'atteggiamento dello specialista lusitano, lo "Zio" ha invitato l'ambiente alla riflessione: "Quanti ne abbiamo come lui in Serie A? Bisogna accettarne le indolenze, capirlo e comprendere anche che in un calcio di passaggio, come il nostro attuale, uno con le sue caratteristiche è oro colato. Poi è chiaro, se arrivano 50 milioni ...".

L'elogio a Gonçalo Ramos e l'intesa nel derby di Perth

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Le parole più allettanti per i tifosi del Diavolo sono state però quelle riservate a Gonçalo Ramos. Sbarcato a Milano dopo un biennio vissuto parzialmente all'ombra delle stelle parigine nel PSG due volte campione d'Europa, l'attaccante portoghese classe 2001 ha già mostrato sprazzi di classe purissima e una spiccata intelligenza tattica che si sposano perfettamente con il credo calcistico di mister Amorim.Bergomi ha sottolineato l'importanza strategica del nuovo bomber all'interno del rettangolo verde: "Gonçalo Ramos mi piace davvero molto. Ha i movimenti giusti, fa giocare bene la squadra e ha la capacità di svuotare l’area di rigore per favorire gli inserimenti degli esterni a tutta fascia. Nel recente derby amichevole disputato in Australia, ad esempio, ha messo Leão davanti alla porta con un bellissimo passaggio filtrante". Un'intesa tecnica promettente che la gestione RedBird spera di tramutare al più presto in punti pesanti non appena scatterà il fischio d'inizio del nuovo campionato. Sempre ammesso che, alla fine, Leão resti in rossonero.