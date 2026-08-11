L'opinione dello "Zio" alla Gazzetta: difende il talento di Rafael Leão dalle critiche ed esalta i movimenti del nuovo attaccante prelevato dal PSG
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Il tormentone del calciomercato estivo intorno al futuro di Rafael Leão e l'impatto del nuovo super acquisto Gonçalo Ramos continuano a catalizzare l'attenzione dei media, e l'ex leggendaria bandiera dell'Inter e della Nazionale, oggi volto di punta di Sky Sport, Giuseppe Bergomi, ha voluto analizzare le prospettive del nuovo Milan di Rúben Amorim in un'intervista esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport. L'opinionista televisivo ha espresso un giudizio molto chiaro sulla gestione del talento portoghese – corteggiato intensamente dal Galatasaray – e ha promosso a pieni voti l'investimento da 80 milioni di euro effettuato dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale per strappare il nuovo centravanti al PSG.
Bergomi ha voluto spezzare una lancia a favore del numero 10 rossonero, il cui cammino all'ombra del Duomo vanta numeri straordinari, con 80 gol e 65 assist messi a referto in 291 apparizioni ufficiali impreziosite dallo Scudetto del 2022 e dalla recente Supercoppa Italiana. Di fronte alle frequenti critiche sull'atteggiamento dello specialista lusitano, lo "Zio" ha invitato l'ambiente alla riflessione: "Quanti ne abbiamo come lui in Serie A? Bisogna accettarne le indolenze, capirlo e comprendere anche che in un calcio di passaggio, come il nostro attuale, uno con le sue caratteristiche è oro colato. Poi è chiaro, se arrivano 50 milioni ...".
L'elogio a Gonçalo Ramos e l'intesa nel derby di PerthLe parole più allettanti per i tifosi del Diavolo sono state però quelle riservate a Gonçalo Ramos. Sbarcato a Milano dopo un biennio vissuto parzialmente all'ombra delle stelle parigine nel PSG due volte campione d'Europa, l'attaccante portoghese classe 2001 ha già mostrato sprazzi di classe purissima e una spiccata intelligenza tattica che si sposano perfettamente con il credo calcistico di mister Amorim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA