Milan, senti Calamai: “Il record d’incasso un ritorno di fiamma”

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato così il record d'incasso verificatosi durante il match di Champions League tra Milan e Tottenham. Ecco le sue parole: "Dieci anni fa si pensava che il calcio fosse da vivere solo in televisione, non allo stadio. Invece adesso vediamo squadre come Milan, Roma, Fiorentina e tante altre che riempiono lo stadio a ogni partita".