Milan, rumors dall’Inghilterra: “Pioli out? Un nome in pole position”

Daniele Triolo

Dopo un mese di gennaio nero e tragico, inevitabilmente, Stefano Pioli, allenatore del Milan, era finito sulla graticola. Sette partite senza vittoria per il Diavolo, con ben quattro sconfitte consecutive, tra cui l'eliminazione dalla Coppa Italia e il k.o. in finale di Supercoppa Italiana, avevano fatto vacillare la fiducia di più di qualcuno nel tecnico Campione d'Italia in carica.

La società Milan, però, non ha mai avuto dubbi su mister Pioli. In base alle informazioni in nostro possesso, l'idea di cambiare allenatore, neanche a cavallo tra le pesanti battute d'arresto in campionato contro la Lazio (0-4) e il Sassuolo a 'San Siro' (2-5), laddove i rossoneri sono stati letteralmente umiliati dagli avversari, ha sfiorato i pensieri del club.

Milan, Pioli ha attraversato un momento duro — Ai piani alti di 'Casa Milan', infatti, c'era e c'è la convinzione che Pioli sia l'uomo giusto per risollevare le sorti del Milan. Rilanciandolo tanto in Serie A quanto in Champions League. Le tre vittorie consecutive di 'corto muso', a febbraio, contro Torino, Monza e Tottenham, tutte giunte per 1-0 dopo gli accorgimenti difensivi dell'allenatore, stanno a lì a testimoniare la bontà della decisione del club.

Ovviamente, però, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, per altro recentemente rinnovato, il destino di Pioli nel Milan lo decideranno i risultati. Non si può escludere a prescindere, infatti, che, qualora il Diavolo non centrasse l'ingresso nella Champions League 2023-2024 (la lotta è serrata, ci sono tante squadre nell'arco di pochi punti), la nuova proprietà, il fondo RedBird di Gerry Cardinale, possa optare per un'altra soluzione in panchina.

Secondo 'The Telegraph', così fosse, per il dopo Pioli in pole position, per il Milan, ci sarebbe il nome di Roberto De Zerbi. Ex tecnico di Benevento e Sassuolo in Serie A, ha allenato anche lo Shakhtar Donetsk in Ucraina prima di firmare qualche mese fa un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Brighton in Premier League. De Zerbi, tra l'altro, come calciatore è cresciuto proprio nelle giovanili rossonere. Per lui, pertanto, si tratterebbe di un ritorno a casa.

Nell'eventualità - al momento, ribadiamo, remota per non dire impossibile - che il Milan voglia sostituire Pioli, dunque, potrebbe optare su De Zerbi. Sarebbero due, però, gli ostacoli in questa trattativa. Ovvero, la clausola rescissoria di 15 milioni di euro presente nel contratto del manager italiano con i 'Seagulls' e la folta concorrenza. De Zerbi, infatti, piace anche a Tottenham, Roma, Juventus e Inter. Milan, i giocatori in partenza e il risparmio sugli ingaggi >>>

